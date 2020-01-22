Пушков назвал украинских делегатов в ПАСЕ всем надоевшими «политическими ротвейлерами»

Москва, 22 января. Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявивших о своих амбициях в ПАСЕ украинских депутатов с агрессивными собаками.

«Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ «трендсеттерами» (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. «Политические ротвейлеры» всем надоели. В тренде — меньше агрессии», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ весной 2014 года из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать. В ответ российская сторона сообщила об отказе работать на таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. В июне прошлого года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полной мере. В ответ бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию Ассамблеи, передавала «Газета.ру».

Однако на прошлой неделе вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская делегация решила вернуться в ПАСЕ после того, как ее попросили «партнеры». По его словам, Украина возвращается, чтобы оспорить право участия в ней представителей РФ.

Во вторник глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Киев не собирается сотрудничать с Москвой в рамках парламентской ассамблеи. По ее словам, Киев настроен на сотрудничество с французскими и немецкими коллегами в рамках ПАСЕ.

Пушков ранее выразил убежденность в том, что украинская делегация в ПАСЕ «продолжит политику нападок на Россию, это не будет политика сотрудничества». По его словам, Киев понял, что уход из ПАСЕ был для страны «проигрышной партией». Примечательно, как заметил сенатор, никто не просил страну вернуться.