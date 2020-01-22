Сборная РФ по хоккею разгромила финнов в полуфинале юношеских Олимпийских игр

Москва, 22 января. Российская сборная по хоккею одержала разгромную победу над финской командой в полуфинале юношеских Олимпийских игр. Россияне победили со счетом 10:1 и вышли в финал, где их ждет матч со сборной США за золотую медаль.

Первая шайба была отправлена в финские ворота уже на четвертой минуте игры благодаря удачному удару Ильи Роговского. Второй гол выполнил Руслан Газизов через несколько минут. Следующая шайба была заброшена Иваном Мирошниченко.

Второй период начался с очередной забитой россиянами шайбы – атаку на финские ворота выполнил Матвей Мичков. Лишь после этого финнам удалось забить ответный гол. На это россияне ответили еще двумя заброшенными шайбами.

В финальном периоде российские хоккеисты забили еще четыре шайбы – авторами голов стали Даниил Григорьев, Руслан Газизов, Владислав Сапунов и Илья Роговский.

Таким образом, матч завершился со счетом 10:1 в пользу россиян. Российская сборная выходит в финал, где поборется за золотую медаль с хоккеистами из США.