Кудрин заявил о профессионализме нового правительства РФ

Москва, 22 января. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал новый состав правительства России. Он отметил профессионализм и опыт министров.

«Кабинет Мишустина сформирован. Много молодых, но уже опытных профессионалов. Будет непросто. Удачи правительству!», – написал он в своем блоге в Twitter.

Ранее Алексей Кудрин высказался о кандидатуре нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пожелав разумно распорядиться доверием, которое граждане и бизнес готовы оказать новой команде правительства, и провести институциональные преобразования.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, после чего объявил об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост был назначен, руководивший Федеральной налоговой службой Михаил Мишустин, а 21 января озвучен состав нового правительства. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности, однако появились и новые лица.

Позже премьер-министр Мишустин заявил, что новое правительство должно добиться повышения темпов роста экономики страны. Для этого, по его мнению, необходимо добиться изменений предпринимательского климата и сформировать новый инвестиционный климат, пишет «Газета.ru».