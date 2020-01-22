Безос вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей планеты

Вашингтон, 22 января. Глава Amazon Джефф Безос вновь вернул себе первенство в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes.

Бизнесмен, чье состояние оценивается в 115,5 млрд долларов, обошел президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, на счетах которого — 112,9 млрд долларов.

Третьим в рейтинге остался основатель Microsoft Билл Гейтс с достоянием в 110,4 млрд долларов.

Напомним, 18 января у рейтинга богатейших людей планеты появился новый лидер: Арно опередил Безоса, предавала «Газета.ру». Это произошло после того, как акции Amazon просели на 0,7%. Этой потери хватило для того, чтобы успешный бизнесмен перешел с первого места на второе.

Как отмечал Bloomberg в конце 2019 года, состояние Арно по итогам года выросло больше, чем у других миллиардеров. Так, агентство подсчитало, что Арно всего за один год разбогател на 36,5 млрд долларов.

В конце прошлого года журналисты составили и список тех, для кого 2019 год принес финансовые потери. Например, Безос из-за своего бракоразводного процесса потерял более 13 млрд долларов. Глава индийской технокомпании Wipro Limited Азим Премджи за год стал беднее на 14,1 млрд, а руководитель индийского медиаконгломерата Essel Group Субхаш Чандра за данный период потерял более 3,4 млрд долларов, передавали «Известия».