Александра Емельяненко в Анапе осудили на семь суток за хулиганство

Анапа, 22 января. Российский боец ММА Александр Емельяненко был осужден Анапским городским судом на семь суток по статье о хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

3 апреля должен состояться бой между Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире Absolute Championship Akhmat в российской столице. Емельяненко последние несколько дней тренировался в Анапе, готовясь к турниру.

«Он находится в Анапе, судом наложен на него административный арест сроком на семь суток по статье о хулиганстве», — приводит ТАСС комментарий своего источника.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю пока никак не прокомментировало это сообщение.

Как рассказал ТАСС другой источник в экстренных службах региона, Емельяненко задержали за нарушение общественного порядка во время пребывания на базе отдыха «Спорт» в поселке Супсех под Анапой. Дополнительных комментариев пока не поступало.

Напомним, что Александру Емельяненко 38 лет, он выступает в тяжелом весе. На его счету 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.