Соловьев назвал новое правительство «удивительным» и «профессиональным»

Москва, 22 января. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» назвал состав нового правительства РФ «удивительным» и «профессиональным».

Накануне вечером президент России Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров. По словам Соловьева, некоторые кадровые решения стали для него неожиданными.

«Состав удивительный — в том плане, что очень профессиональный. Многие люди, которых, казалось, никто ни при каких условиях не тронет, ушли в прошлое», — сказал телеведущий.

Соловьев отметил важность назначения на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также сохранение своего поста вице-премьером Татьяной Голиковой. Журналист упомянул также Марата Хуснуллина и Викторию Абрамченко, также назначенных на должности вице-премьеров.

«Назначение Хуснуллина — очень сильное назначение. Он отвечал за весь блок строительства в Москве и показал блестящий результат. Те, кто знает госпожу Абрамченко, не могут не порадоваться, потому что Росреестр стал при ней совершенно другим. Это люди нового подхода, нового представления», — заявил он.

Телеведущий подчеркнул, что при большом количестве новых лиц в правительстве, кабмин остался «очень профессиональным».

В ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства Путин указал, что главная задача кабинета министров — «повышение благосостояния граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире». По словам российского лидера, эти цели являются «абсолютно достижимыми».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что экс-премьер Дмитрий Медведев пожелал новому правительству эффективной работы.