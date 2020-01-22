Медведев поздравил новое правительство с началом работы

Москва, 22 января. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил новое правительство РФ с началом работы, пожелав эффективного решения важнейших задач. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной», – написал Дмитрий Медведев.

Он также выразил благодарность коллегам, с которыми трудился на протяжении последних лет, отметив их «профессиональную работу в весьма непростых условиях».

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, после чего объявил об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост был назначен, руководивший Федеральной налоговой службой Михаил Мишустин. Медведев занял пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.

21 января был назван новый состав правительства РФ. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности, однако появились и новые лица.