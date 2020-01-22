Киев отказался от идеи войти в таможенный союз с ЕС

Киев, 22 января. Киевские власти отказались от идеи интеграции в таможенный союз с ЕС, но надеется максимально упростить таможенные процедуры для украинских товаров, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз с Европейским союзом, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу», — заявил политик в эфире телеканала НАШ.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Спустя два года соглашение вступило в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Лидером по закупке украинских товаров является Польша. Больше всего в европейские страны Украина поставляет кукурузы, подсолнечного масла, а также чугуна и полуфабрикатов черных металлов. При этом главный импорт из ЕС в Украину составляет продукция машиностроения. Ряд украинских экспертов считает, что такой товарообмен не всегда справедливый.

Кулеба ранее сообщал, что ЕС пришлет в начале года на Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с ЕС. Товары будут промаркированы знаком СЕ, а значит будут продаваться на территории Европы без дополнительной сертификации.

В начале года лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук рассказал о горьких плодах, которые Украина пожинает «благодаря» зоне свободной торговли с Евросоюзом. Он напомнил, что «мизерные квоты», которые власти ЕС обещали увеличить, в итоге расширили лишь на небольшую группу товаров, в результате, по его данным, экспорт в ЕС едва достиг уровня 2013 года. По его словам, «ЗСТ принесла Украине одни убытки».