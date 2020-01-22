Дуров назвал американский сервис iCloud от Apple инструментом для слежки

Москва, 22 января. Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров назвал американский сервис облачного хранения данных iCloud инструментом для слежки. Такое заявление программист сделал на фоне информации о том, что Apple отказалась давать своим пользователям возможность полностью шифровать в облачном сервисе резервные копии со своих устройств.

«iCloud теперь официально является инструментом слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений (например, WhatsApp), являются частью проблемы», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Информацию о том, что пользователи Apple не смогут скрывать данные со своих устройств в iCloud распространило информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По информации зарубежного издания, ранее Apple сообщило ФБР, что намерено предложить своим пользователям использовать сквозное шифрование данных. Это защитило бы их от вмешательства хакеров, но сами разработчики также не смогли бы получить доступ к пользовательским данным, а значит лишились возможности предоставлять данные властям.

Однако позже компания отказалась от своих планов обезопасить данные пользователей сквозным шифрованием, поскольку это могло воспрепятствовать расследованиям ФБР.

Напомним, ранее российский предприниматель Павел Дуров был допрошен в США в рамках судебного процесса по делу Telegram Group Inc. и продаже цифровой валюты Gram. Он давал показания дистанционно в течение двух дней, 7 и 8 января, находясь при этом в Объединенных Арабских Эмиратах.