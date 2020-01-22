Гендиректор РСМД оценил решение Путина оставить на своих постах Шойгу и Лаврова

Москва, 22 января. Российская внешняя политика демонстрирует последовательность и преемственность, оставив на своих постах главу МИД Сергея Лаврова, а также министра обороны Сергея Шойгу. С таким заявлением выступил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Как стало известно ранее, оба министра сохранили свои посты в новом составе правительства. Лавров занимает свой пост с 2004 года, Шойгу – с 2012.

«Это говорит о том, что этот блок основных министерств находится в ведении президента, а не премьер-министра, что, в общем, всегда и было. Соответственно, президент в целом доволен российской внешне-оборонной политикой, он не видит необходимости каким-то образом это менять и понимает, что смена министров на данном этапе, скорее, вызвала бы дополнительные сложности, чем придала новый импульс нашим внешнеполитическим инициативам», — приводит слова эксперта РИА Новости.

По словам Кортунова, сохранение на своих постах Шойгу и Лаврова является сигналом международным партнерам РФ о том, что внешняя политика России останется последовательной. Кроме того, внешне-оборонная политика останется президентской, то есть именно президент будет нести ответственность за те или иные шаги РФ на международной арене. Таким образом, внешняя политика РФ продолжит демонстрировать преемственность и последовательность.

Как отметил, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, подобное решение было предсказуемым, так как у президента РФ нет претензий к ведомствам, которыми руководят Шойгу и Лавров.

«Претензии, которые предъявляются правительству, в частности, описанные в послании, они никоим образом не могли быть отнесены ни к МИД, ни к Минобороны. Здесь все изначально было очевидно», — отметил Коктыш.

Таким образом, ожидать трансформаций во внешней политике России не стоит. Коктыш тоже высказал мысль о сохранении преемственности во внешнеполитическом курсе РФ.

Напомним, что 15 января российское правительство отправилось в отставку после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Прежнего премьер-министра Дмитрия Медведева сменил Михаил Мишустин, бывший глава ФНС.