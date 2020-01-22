Воюющие на стороне ПНС боевики нарушили перемирие в Триполи

Триполи, 22 января. Сирийские боевики, переброшенные Турцией в столицу Ливии для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС), нарушили режим прекращения огня, заявил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халед аль-Махджуб.

Как передает Afrigatenews, представитель ЛНА сообщил, что «завезенные Турцией в Триполи для борьбы в рядах ПНС сирийские наемники выпустили несколько снарядов по армейским подразделениям, дислоцированным на ведущей в аэропорт трассе и в Абу-Слиме» (юг Триполи). Армии пришлось отреагировать и «устранить источник огня, несмотря на полную приверженность ЛНА перемирию.

По словам аль-Махджуба, нарушения перемирия со стороны террористов ПНС могут говорить о том, что они, в отличие от ЛНА, не собираются придерживаться договоренностей о прекращении огня.

Напомним, после встречи президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 8 января президенты двух государств обратились к сторонам ливийского конфликта — ЛНА и ПНС — с призывом прекратить боевые действия с 12 января. Затем, 13 января, в Москве прошли переговоры по урегулированию в Ливии, которые в очередной доказали высокую эффективность российской дипломатии.