Семеро вице-премьеров РФ покинули свои посты

Москва, 22 января. Ряд вице-премьеров покинули свои должности, в их число вошли Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко. При этом некоторые из политиков остались в обновленном правительстве Михаила Мишустина, которое было сформировано во вторник.

Во главе Министерства финансов остался Антон Силуанов. Министерство юстиции возглавил Константин Чуйченко, он сменил на этом посту Александра Коновалова, сообщает РИА Новости.

Согласно указу президента РФ, Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства. Дмитрий Григоренко был назначен вице-премьером, руководителем аппарата правительства РФ.

При этом Юрий Трутнев назначен на должность зампредседателя правительства РФ – полпредом президента РФ. Должность вице-премьеров также получили Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

Некоторые из новых вице-премьеров исполняли обязанности заместителей в правительстве экс-главы кабмина Дмитрия Медведева.

Напомним, накануне был озвучен новый состав правительства РФ. Ряд министров прошлого кабинета министров сохранили свои должности, однако появились и новые лица. Новым главой российского правительства стал Михаил Мишустин кандидатуру которого поддержали 85,1% депутатов Госдумы. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ 16 января.

Представляя новое правительство, Владимир Путин назвал его состав «сбалансированным» и призвал в ускоренном режиме добиться роста благосостояния россиян, пишет «Газета.ru».



