Онколог Гутник раскритиковал заявления немецких ученых о раке из-за самолетов и смартфонов

Москва, 22 января. Онколог Вадим Гутник раскритиковал заявления немецких ученых о причинах возникновения онкологических заболеваний. По их данным, к раку могут привести полеты в самолете и сон рядом со смартфоном.

Ранее немецкие ученые заявили, что стекла самолетов пропускают до 47% ультрафиолетовых лучей, из-за чего риск развития рака возрастает, передала «Газета.ру». В исследовании также сообщается, что засыпать со смартфоном опасно, поскольку свет от него затрудняет выработку гормона сна мелатонина. А это в свою очередь провоцирует развитие онкологических заболеваний.

Гутник в беседе с НСН подверг критике подобные заявления. Он подчеркивает, что онкологическое заболевание вызывается многими факторами. В частности, есть наследственные формы болезни, а также те, которые развиваются с течением жизни.

«Про самолеты… Ну, радиация космическая есть, естественно. Потому что от нее ничто не защищает. Самолет преодолевает озоновый слой, но это то же самое, что загорать на солнце в Австралии. Там риск еще выше. Почему болезней кожи, меланомы, например, в Австралии больше всего? Потому что континент расположен ближе к полюсу южному и там озоновый слой истончен», — объяснил он.

Специалист призвал осторожно относиться к подобным заявлениям. По его словам, часть правды в словах немецких ученых есть, однако «это не значит, что у всех поголовно это будет».

Ранее в Российском обществе клинической онкологии сообщили, что средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. Как передавал RT, для мужчин этот показатель составляет 64,9 года, для женщин — 64,2 года. За десять лет показатель изменился: в 2008 году средний возраст заболевших мужчин составил 63,8 года, женщин — 63,3.