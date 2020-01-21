Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в США

Вашингтон, 21 января. Пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердил, что в США выявлен первый случай заражения новым коронавирусом, вспышка которого была ранее отмечена в Китае.

Заболевшим оказался житель штата Вашингтон на северо-западе страны. Он прибыл из Китая за день до того, как федеральные службы здравоохранения ввели проверки в трех крупнейших аэропортах страны.

Проверки были введены на прошлой неделе для пассажиров, прибывающих из китайского города Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Такие меры были приняты в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, а также в аэропортах в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения китайские власти заявили в конце декабря. По предварительной информации ее возбудителем стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. На 21 января в Китае зафиксировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, 10 – в Пекине, 17 в провинции Гуандун, 6 – в Шанхае, 5 в провинции Чжэцзян, 2 в городе Тяньцзинь, 5 – в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек уже скончались, вирус распространился за пределы Китая – заболевшие обнаружены в Южной Корее, Японии и Таиланде. Подтверждено, что возбудитель передается от человека к человеку.