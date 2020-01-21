Театровед Любимов оценил назначение своей дочери на пост главы Минкульта

Москва, 21 января. Руководитель театрального училища имени Щепкина, педагог и театровед Борис Любимов прокомментировал назначение своей дочери на пост главы Министерства культуры РФ. Ранее Ольга Любимова руководила департаментом кино Минкульта.

«Я пока никак не отношусь к назначению. Вот, увидел ее только по телевизору. Могу только сказать, что она не только кино любила, но и театр, музеи, литературу. Дай Бог, чтобы у нее все получилось», – цитирует РИА Новости Бориса Любимова.

Ольга Любимова была назначена министром культуры РФ во вторник в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

В 2015 году она занимала должность советника руководителя департамента кинематографии Минкультуры, с 2016 по 2018 года являлась заместителем директора дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала». 17 января 2018 года была назначена руководителем департамента кинематографии Министерства культуры РФ.

Напомним, ранее был назван новый состав правительства РФ. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности, однако появились и новые лица.