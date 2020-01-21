Директор театра «Ленком» опроверг сообщения о госпитализации актера Ракова

Москва, 21 января. Информация о госпитализации артиста Виктора Ракова не соответствует действительности. Об этом заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Виктор позвонил мне, сказав, что у него высокая температура, грипп, наверное, и я ему посоветовал вызвать «скорую помощь». Его отвезли в Боткинскую больницу, сделали рентген. Оказалось, что с легкими все в порядке, и его отпустили домой», — приводит слова Варшавера РИА Новости.

Виктор Раков родился в 1962 году в Москве. Сразу после окончания актерского факультета, он попал в труппу Марка Захарова и начал выступать в Театре им. Ленинского комсомола. Он получил известность после исполнения ролей в таких спектаклях, как «Мудрец», «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мистификация». В 1988 году получил первую серьезную роль в кино, сыграв Генриха в фильме Марка Захарова «Убить дракона».