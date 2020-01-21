Сенат США начал слушания по импичменту президенту Трампу

Вашингтон, 21 января. В Сенате США начались слушания по процессу импичмента президенту Дональду Трампу. Заседание открыл лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

По его словам, Сенат пересек «одну из самых печальных черт в системе власти», начав третий процесс импичмента президенту США в истории страны. Он также отметил, что только Сенат в состоянии решить данный вопрос, назвав процесс «вступительным экзаменом» для верхней палаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

В настоящее время большинство сенаторов готовы поддержать резолюцию по организации процесса. Макконнелл назвал структуру, которую она устанавливает, «справедливой и беспристрастной».

Согласно резолюции, первыми на слушаниях по импичменту выступят представители обвинения из нижней палаты, далее следует очередь юриста президента Трампа, после сенаторы смогут в письменном виде любой из сторон. Только после этого Сенат сможет решить, необходимы ли для рассмотрения дополнительные доказательства.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер уже выступил с критикой данной резолюции о порядке процесса импичмента. По его мнению, она была подготовлена специально для Дональда Трампа.

«Ее хранили в секрете вплоть до дня накануне разбирательства. Теперь, когда ее раскрыли, понятно, почему. Правила Макконнелла, судя по всему, разработаны президентом Трампом для президента Трампа», – заявил Шумер.

Он также отметил, что республиканцы пытаются рассмотреть дело как можно скорее, усложняя получения свидетельств.

Трампа обвиняют по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент поддержали лишь представители Демократической партии. Республиканцы, обладающие большинством в Сенате, намерены оправдать президента.

Главу Белого дома заподозрили в том, что он требовал от президента Украины Владимира Зеленского услуги, компрометирующие представителя демократов Джо Байдена, в обмен на предоставление Киеву военной помощи. Трамп отрицает все обвинения.

Ранее юристы Трампа назвали процесс его импичмента нарушением конституции США и попыткой вмешательства в выборы.