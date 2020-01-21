Депутат Бессараб надеется, что Котяков решит проблему теневой занятости в России 

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассчитывает, что назначенный президентом России Владимиром Путиным на пост министра труда и социальной защиты Антон Котяков сможет решить проблему неформальной занятости в России. Свою точку зрения она озвучила в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Мы надеемся, что его новый взвешенный, аналитический подход к вопросам труда, занятости населения, социального обеспечения позволит сдвинуться в решении проблем, которые давно накопились в отрасли, может быть, взглянуть на них с новой точки зрения», — сказала Бессараб.

По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, под управлением нового председателя правительства Михаила Мишустина выполнение соответствующих задач может приобрести «открытость и прозрачность».

«Я имею в виду именно работу с неформальной занятостью, потому что это, к сожалению, тот пласт работы, который никак не мог быть решен предыдущим составом правительства. Не могу назвать причины, почему это не решалось. Это большая, серьезная проблема», — отметила она.

Представитель фракции «Единая Россия» указала, что серая занятость создает серьезные трудности для людей. Они «вынуждены подписывать трудовые договоры на заведомо обманных условиях, на условиях серой занятости, серых выплат зарплат».

«Уже сегодня есть примеры, когда человек не получает в достойном объеме пенсию, на которую он могу бы рассчитывать, если бы не работал по серой схеме. Очень-очень хочется надеяться, что вот эти проблемы с учетом новых походов удастся решить», — добавила Бессараб.

При этом на вопрос корреспондента о том, была ли это недоработка Максима Топилина, она ответила отрицательно.

«Каждый из нас может решать определенный круг задач, и я не могу сказать, что Максим Топилин плохо работал. Да, как и у любого человека, у него были и просчеты, и неудачи, но были и победы. Просто на эти задачи нужен новый человек с новым взглядом. Дело не в его недоработках. Дело в том, что под эти задачи требуется человек другого формата», — сказала собеседница агентства.

По мнению парламентария, речь идет, в том числе о человеке, который может рассматривать применение цифровых технологий в соответствующей сфере.