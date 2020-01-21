Состав правительства РФ подобран под задачу Путина улучшить жизнь людей

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию возникло ощущение, что многое в стране должно быстро и существенно измениться. Но насколько быстро, насколько существенно и насколько в указанную Путиным сторону, оставалось под вопросом — вплоть до сегодняшнего вечера.

Назначение нового состава правительства России во главе с председателем Михаилом Мишустиным, как и ожидалось, произошло 21 января. С небольшим, примерно двухчасовым «сдвигом вправо»: вместо ожидавшихся шести часов вечера по Московскому времени структура и персоналии кабинета министров были оглашены в восемь.

Структурных изменений оказалось не так много: изменилось число вице-премьеров (уменьшилось на одно место — теперь их будет девять вместо десяти), упразднено Министерство по делам Северного Кавказа, переподчинен ряд ведомств.

На персональном уровне изменений куда больше. Пока, «по горячим следам», остановимся только на самых значимых перестановках.

Разумеется, «перестановка номер один» — замена самого главы правительства. Никто не называл главу Федеральной налоговой службы в качестве вероятного сменщика Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. Во всяком случае, о таких «провидцах» до этого кадрового решения российского президента ничего не известно, хотя после «принести оммаж» новому руководителю исполнительной власти и заверить «город и мир», что всегда видели и знали перспективы Михаила Владимировича, поспешили очень многие.

Главным качеством Мишустина все называют его умение добиваться поставленной цели с минимумом потерь. И это качество наглядно проявилось уже в первых его кадровых решениях на посту главы правительства РФ.

Федеральную налоговую службу он оставил «в наследство» своему заместителю Даниилу Егорову, а еще трое ключевых сотрудников ФНС получили в новом составе правительства вице-премьерские посты, включая пост руководителя аппарата правительства.

Это наглядное свидетельство того, что с кадрами Мишустин работать умеет, а следовательно считать его «чисто техническим» премьером, призванным за короткий срок решить комплекс определенных задач, наверное, было бы серьезным упрощением.

С каждым днем, с каждым месяцем, проведенным в роли главы правительства, его политический вес будет становиться все серьезнее. Тем более, что Мишустин не боится ни ответственности, ни «черновой» работы, являясь сторонником того принципа управления, что руководитель сам должен постоянно становиться лучше, а не унижать своих подчиненных.

«Перестановка номер два» — назначение на пост первого вице-премьера правительства помощника президента России по вопросам экономики Андрея Белоусова. Андрей Рэмович был давним и принципиальным оппонентом своего предшественника в этом кресле Антона Силуанова, который, тем не менее, пока сохранил за собой пост министра финансов РФ. Белоусов, в отличие от Силуанова, всегда считал главным для экономики не показатели баланса как таковые, а развитие реального сектора производства.

За взаимодействием этих двух «богатырей» в одном составе правительства наблюдать будет, наверное, интересно, но не очень долго: видимо, только до того момента, когда Силуанов «сдаст дела» своему преемнику и на посту министра финансов (или, наоборот, по какой-то причине уйдет Белоусов, во что сегодня верится гораздо меньше).

Разумеется, полностью сохранила свои позиции вся «президентская гвардия» в силовых ведомствах, к числу которых сегодня по факту можно отнести и МИД. За единственным исключением — днем ранее на пост Генерального прокурора России вместо Юрия Чайки был назначен Игорь Краснов, работавший перед этим заместителем у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Юрию Яковлевичу же было предложено стать представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Практически полностью сменен социальный блок правительства, хотя ведавшая им в качестве вице-премьера Татьяна Голикова осталась на своем посту. По каждой кандидатуре в сфере образования, здравоохранения, культуры и так далее можно и нужно говорить отдельно, но ясно, что «свежая кровь» здесь была абсолютно необходимой. Хотя бы — для реализации всего комплекса задач, поставленных президентом России в его федеральном послании недельной давности, в котором, при оценке ситуации с дошкольными детскими учреждениями, прозвучала сакраментальная путинская фраза: «Дорогие мои коллеги, нельзя так работать! Ну, вы чего?»

Теперь у «дорогих коллег» будут другие места работы. Новые главы «социальных» министерств, реализуя намеченные Путиным способы решения демографических проблем, очевидно, должны работать как единый механизм, а не «кто в лес, кто по дрова».

Тесно связанная с демографией проблема повышения реальных доходов населения — дело финансово-экономического блока правительства, в котором пока обозначены «точечные» изменения, к тому же, не коснувшиеся «инфраструктурных» ведомств. Хотя назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, известного успешной реализацией больших инфраструктурных проектов в Казани и Москве, — тоже серьезное кадровое решение.

Немедленно после формирования правительства Михаил Мишустин провел его первое заседание, на котором обозначил приоритеты, поставленные перед министрами Владимиром Путиным. Это, прежде всего, повышение уровня жизни граждан. Это увеличение роста экономики, в том числе изменение предпринимательского климата и запуск нового инвестиционного цикла. И это более активная реализация национальных проектов — «чтобы люди по всей стране почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время».

Кроме того, можно сказать, что в новом составе правительства значительно шире, чем в прежнем, представлены интересы национально ориентированной элиты России, в то время как позиции условных «либералов», наоборот, существенно урезаны. Все это дает надежды на то, что вскоре мы действительно будем жить в другой стране.