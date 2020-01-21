Мишустин пожелал удачи новому составу правительства РФ

Москва, 21 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин пожелал удачи новому правительству РФ во время первого заседания. Он выразил надежду, что новая команда сможет оправдать доверие президента и граждан России.

«Хочу всех вас поздравить с соответствующими назначениями... Также хочу, чтобы мы точно думали о том, как оправдать доверие президента, наших людей на всех этапах нашей работы», — сказал Мишустин.

Напомним, что 15 января российское правительство ушло в отставку после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Прежнего премьер-министра Дмитрия Медведева сменил Михаил Мишустин, бывший глава ФНС. Новым руководителем ведомства стал заместитель Мишустина Даниил Егоров.

По словам Мишустина, главной задачей кабинета министров является исполнение положений послания Путина к Федеральному собранию. Приоритетами своей работы Мишустин назвал нацпроекты и борьбу с бедностью.