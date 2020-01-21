Володин связал с новым составом правительства РФ серьезные изменения в социальной сфере

Москва, 21 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин связывает с новым составом правительства РФ серьезные изменения в экономической и социальной сфере. По его словам, парламент сделает все, чтобы эффективно выстроить работу с новым кабмином для решения задач, поставленных президентом в рамках послания Федеральному собранию.

«Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых — именно так задачу ставит президент. Только в этом случае будут эффективно решаться задачи в социальной сфере. Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан», — заявил журналистам Володин.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что связывает с новым составом кабинета министров «серьезные изменения именно в экономической и социальной сфере». Госдума сделает все, чтобы эффективно выстроить работу с правительством для решения задач, поставленных главой государства, резюмировал он.

Во вторник президент РФ подписал указ о назначении нового состава правительства РФ, передавала «Газета.ру». Как сообщало Федеральное агентство новостей, некоторые министры сохранили свои посты в новом правительстве, среди них – министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель МВД Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, глава Минфина Антон Силуанов, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.