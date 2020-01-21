Саудовская Аравия не рассчитывает на выход России из сделки ОПЕК+

Эр-Рияд, 21 января. Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что королевство не ожидает выхода Российской Федерации из сделки ОПЕК+ по которой 24 страны, включая Россию, согласованно управляют добычей нефти с 2017 года.

«Я думаю, что если вы посмотрите на недавние заявления с российской стороны, то увидите, что никто не размышляет об этом», — заявил Абдель Азиз бен Сальман.

Также он пояснил, что встреча стран ОПЕК+, которая должна состояться в марте этого года, важна для оценки ситуации на рынке. По его словам, таким образом страны покажут рынку, что «внимательны к нему и продолжают работать для улучшения ситуации».

Вместе с тем российский министр энергетики Александ Новак отмечал, что, возможно, в 2020 году ОПЕК+ будет необходимо принять решение об увеличении добычи нефти из-за растущего спроса летом, сообщает ТАСС. В дальнейшем планируется постепенно отказываться от сокращения добычи нефти ради сохранения доли на рынке и реализации запланированных проектов.

Напомним, в прошлом году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за постсоветский период. За год было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что равняется 11,25 миллиона баррелям в сутки. Российская Федерация смогла добиться этих результатов несмотря на сокращение добычи в рамках договоренностей с ОПЕК.