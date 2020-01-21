Международное «Евразийское движение» оценило новый состав правительства РФ

Международное «Евразийское движение» заявило о своей поддержке нового состава правительства РФ. Об этом говорится в официальном комментарии данной организации, оказавшимся в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Состав нового правительства, сформированный под Михаила Мишустина, вызывает умеренный оптимизм, — говорится в документе. — Прежде всего, из-за отсутствия в нем откровенных либералов, вызывающих отвращение у всех без исключения. За исключением умеренного, не яркого либерала Антона Силуанова, сохранившего пост министра финансов, но лишенного вице-премьерства, можно сказать, что либеральный блок правительства, о котором так много и с гневом говорили патриоты как справа, так и слева, рассеян. И будем надеяться, окончательно ушел в историческое небытие во главе с главным номинальным либералом Дмитрием Медведевым».

По мнению МЕД, все кто остался, вызывают либо симпатию, либо нейтральное отношение, и представляют собой скорее техническую команду умеренно-патриотических чиновников, преданных президенту Владимиру Путину лично и его политической системе, готовых выполнять черную работу по организации и реализации сложного транзита.

«Отдельную благодарность от имени евразийских и патриотических сил следует выразить за сохранение в новом правительстве таких незыблемых авторитетов контемпоральной российской государственности, как Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Своей патриотической позицией по отношению к сохранению культуры и традиции русского народа ранее отличилась и Ольга Любимова. Все остальные в большинстве своем пока публично себя особо не проявили <...>, а значит, есть надежда, что они по крайне мере нас не разочаруют», — пишут активисты.

При этом, по их мнению, упразднение Министерства по делам Северного Кавказа особой роли в жизни региона не сыграет.

«Ну и ладно, зачем провоцировать хороших людей на нехорошие дела, — полагают авторы документа. — В конце концов, Кавказ и его многочисленные народы и традиционные этносы мы любим не за это. И даже именно не за это, поэтому всем, кто занимается Кавказом, живет там или собирается жить — лучше держаться подальше от соблазнов коррупции, клановости и кумовства. И все будет хорошо. При этом, конечно, особое внимание необходимо начать уделять вопросам межэтнических отношений, гармонии, развитию языков, культуры и традиций многочисленных народов и этносов России, не только на Кавказе — везде — о чем, впрочем, уже отдельно высказался президент. Остается надеяться, что в новом правительстве возьмут эту проблематику на карандаш».

При этом, полагают евразийцы, важно, что Дмитрий Козак и Михаил Бабич теперь направят свои усилия на такое важное направление, как интеграция постсоветского пространства.

«Не оказалось в правительстве не только либералов, но и усердных государственников, таких как Дмитрий Козак и «железный сапог Империи», как его называли в некоторых телеграмм-каналах после разорения коррупционных гнезд в рамках Российско-Белорусского Союзного государства, Михаила Бабича, которого прочили на должность министра экономического развития. Не оказалось потому, что оба они впредь будут заниматься вопросами евразийской интеграции, что обнадеживает, учитывая последовательность, настойчивость и целеустремленность этих представителей личной гвардии президента Путина», — уверены в МЕД.

«Кстати, и состав нового правительства, являющийся скорее переходным, и две сильнейшие фигуры, брошенные на евразийскую интеграцию, косвенно подтверждают нашу версию о том, что все нынешние политические и государственные трансформации ориентированы на одну главную цель — создание нового союзного государства, что нас как евразийцев, не может не радовать», — подытоживают авторы официального комментария МЕД.

Напомним, вскоре после того, как 15 января 2020 года президент России Владимир Путин зачитал послание Федеральному собранию, стало известно об уходе в отставку правительства РФ. Сегодня вечером стал известен новый, частично обновленный, состав российского правительства.

Ранее ФАН сообщал, что МЕД совместно с Центром консервативных исследований опубликует на Telegram-канале Незыгарь подробный аналитический материал о смысле послания и роспуске правительства. В данный момент материал полностью опубликован, что вызвало широкую дискуссию в социальных сетях и экспертном сообществе.