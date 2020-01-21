Депутат Чернышов объяснил назначение Кравцова и Фалькова на посты министров РФ

Москва, 21 января. Назначение ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова на пост министра науки и высшего образования России является прекрасным решением, считает депутат Госдумы Борис Чернышов.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета по образованию и науки прокомментировал перестановки в правительстве.

«Фальков – один из ведущих ректоров сегодня. Он принимал участие в моей программе «Лучший вуз страны», поэтому я знаю, о чем говорю. У него одни из лучших показателей по своему университету по привлечению иностранных студентов. По финансово-экономической части – вуз был в лидерах, по подготовке специалистов по самому большому кругу специальностей», — поделился парламентарий.

Исходя из этого, «это великолепное назначение на науку», уверен депутат.

«Фальков сам является человеком из науки, прошел долгий путь. Привык бороться, отстаивать свою позицию, поэтому нельзя не поддержать его», — рассказал представитель фракции ЛДПР.

При этом он также объяснил решение в отношении Сергея Кравцова, который ранее был назначен министром просвещения России.

«По Кравцову Сергею Сергеевичу можно сказать только одно – те показатели, которые у него были в Рособрнадзоре по всем направлениям – по исполнению распоряжений правительства, выполнению указов президента, по работе над серьезными проектами, реализации ряда полномочий Рособрнадзора – это было одно из самых лучших исполнений в правительстве», — указал депутат.

Процент реализованных, решенных задач стремился всегда к 100%, отметил парламентарий.

На вопрос о том, почему соответствующий пост потеряла Ольга Васильева, он указал, что у нее «были одни из худших показателей», и «это ни для кого не секрет».