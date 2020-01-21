Путин отметил необходимость дальнейшего экономического развития России

Москва, 21 января. Президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом кабмина отметил необходимость дальнейшего экономического развития страны.

Глава государства подчеркнул, что важно эффективно использовать имеющиеся инструменты для выполнения государственных задач.

«Предыдущее правительство очень многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития», — заявил национальный лидер на встрече с членами правительства.

Он также добавил, что кабмином прошлого состава достигнуты «хорошие макроэкономические условия».

«Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит, не будет никакого результата и в социальной сфере», — подчеркнул Путин.

По его словам, это должно применяться при реализации национальных проектов.

Напомним, 21 января Путин подписал указ о структуре нового правительства. В соответствии с документом, сократилось количество вице-премьеров, а также перераспределены полномочия отдельных министерств.

Об отставке предыдущего состава правительства стало известно 15 января во время ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию.