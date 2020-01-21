Захарова ответила на статью Моравецкого с обвинениями в адрес СССР во время Второй мировой

Москва, 21 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала ответ на статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico, обвинив его в очередной попытке переписать историю Второй мировой войны. По ее словам, в этот раз польские власти не ограничились стандартными заявлениями о приравнивании Советского Союза к нацистской Германии или повтором тезиса об их «союзе».

Захарова отметила, что премьер Польши опять забыл упомянуть об участии Варшавы в разделе Чехословакии в 1938 году наравне с Германией, а также о торпедировании Польшей европейской системы коллективной безопасности. Кроме того, Захарова напомнила о нежелании Польши сотрудничать с СССР, что привело к провалу англо-франко-советских переговоров о заключении договора о взаимопомощи летом 1939 года, которые имели шанс предотвратить агрессию Гитлера и начало Второй мировой войны. Также она указала, что Моравецкий прямо отрицает итоги Нюрнбергского процесса, подвергая сомнению вклад СССР в спасение мира.

По словам Захаровой, Моравецкий использует ложь и манипуляции, чтобы обвинить СССР в «оккупации», которая якобы «стоила миллионов жизней». Она напомнила, что именно СССР приступил к реализации масштабной программы по возрождению польской экономики, зачастую жертвуя своими интересами, и именно благодаря Москве Польша получила ранее принадлежавшие Германии территории, а также вошла в состав учредителей ООН.

«Другая страшная ложь Моравецкого заключается в утверждении, что Красная Армия в принципе «не освобождала» Варшаву. Да-да, именно так и написано: «Советский Союз не «освобождал» Варшаву, как это сейчас утверждают российские власти. Красная Армия молчаливо наблюдала за агонией Варшавы». И это несмотря на десятки монографий и научных трудов, основанных на документах и свидетельствах очевидцев, которые зафиксировали в истории подвиг советских солдат!», — отметила Захарова.

Особенное возмущение вызвала фраза Моравецкого, в которой он утверждает, что «Освенцим мог бы быть освобожден на полгода раньше». В ответ на это утверждение премьер-министра Польши, Захарова привела цитату из послания командира 1-го Польского корпуса генерал-майора Берлинга Сталину накануне начала боевых действий поляков на советско-германском фронте осенью 1943 года. В ней он благодарит Сталина за поддержку польских сил в совместной борьбе против немецких захватчиков.

«Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека», — подвела итог Захарова.

Напомним, в прошлом году польские власти не стали приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Так, согласно официальной версии Варшавы, Советский Союз в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.