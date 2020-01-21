Сын Любови Полищук рассказал о непростых отношениях с матерью

Москва, 21 января. Российский актер театра и кино Алексей Макаров рассказал о непростых отношениях со своей звездной матерью – Любовью Полищук. Макаров стал героем очередного выпуска программы «Однажды…» на телеканале НТВ.

Актер отметил, что после развода родителей его отправили в интернат. При этом даже после развода бывшие супруги продолжали выяснять между собой отношения, что сильно травмировало детскую психику.

«Естественно, у меня была обида на них. Я видел, как родители моих сверстников зацеловывают их, а мои — выясняют отношения», — пояснил Макаров.

Артист подчеркнул, что эти события вызывали чувство обиды и злобы на родителей. Макарову не нравилось в интернате, поэтому он часто сбегал оттуда. Позднее Любовь Полищук решила заняться воспитанием сына, которое выражалось в бесконечных криках, ругани и скандалах.

«Когда она начинала орать, я боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая мне передалась», — добавил артист.

Макаров отметил, что позднее ему удалось найти общий язык с матерью. По его словам, он стал лучше понимать Полищук после того, как развелся со своей супругой. Однако после этого у Макарова были периоды, когда он злоупотреблял алкоголем.