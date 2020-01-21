Москва, 21 января. Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.

Указ, опубликованный на портале правовой информации, вступил в силу с момента его подписания.

Согласно документу, глава государства поручил кабмину за три месяца разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности РФ. Отчитываться о реализации Доктрины правительству предстоит раз в год.

Указом также признается утратившей силу Доктрина, подписанная в 2010 году.