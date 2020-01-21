Малышева посоветовала россиянам мыть руки, чтобы уберечься от китайского коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой назвал китайский коронавирус 2019-nCoV одной из возможных угроз для населения. Он активно распространяется уже не только по КНР, но и по всему дальневосточному региону: вспышки инфекции случились в Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме, Японии и Южной Корее. По состоянию на 21 января болезнь официально диагностирована у 224 человек, из которых шестеро уже погибли. Кроме того, учеными подтверждена возможность передачи вируса от человека к человеку.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре уже заявили, что, благодаря принятым им мерам риск распространения инфекции в России невелик. Кроме того, все контролирующие органы на государственной границе и внутри самого Китая не должны позволить этому случиться, заявила в интервью Федеральному агентству новостей врач и известная телеведущая Елена Малышева.

«Это новая мутантная форма известного коронавируса, — заявила собеседница ФАН. — По неофициальным данным, которые известны ряду экспертов ООН, в Китае уже около двух тысяч заболевших. При этом на данный момент зарегистрировано всего два случая передачи вируса от человека к человеку, поэтому подобные риски на сегодняшний день оцениваются как крайне низкие. Изначальные же заражения произошли на одном из рыбных рынков на территории Китая — местные власти уже закрыли его».

По словам телеведущей, на данный момент никакой «пандемии» не существует. Тем не менее, вирус, изменивший свои свойства, всегда привлекает повышенное внимание.

«Рекомендации такие: при поездках в Китай соблюдать все правила безопасности и носить маску. Внутри же России пока ничего экстремального не отмечено, поскольку все наши контролирующие организации предприняли все меры для того, чтобы на территории России никаких угроз не было. Так что общие принципы профилактики для россиян остаются прежними: мыть руки и соблюдать правила личной гигиены. На этом все», — сказала Малышева.

По ее мнению, вероятность того, что кто-либо из заболевших китайцев мог оказаться на территории России, невелика: болезнь не является скрытой, человек не может являться зараженным и выглядеть при этом здоровым, поскольку у вируса нет долгого инкубационного периода, а все симптомы проявляются в период от нескольких часов до нескольких суток.