قدم الجانب الروسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أدلة على تزوير استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية في 7 أبريل 2018. في اجتماع عُقد بمبادرة من الاتحاد الروسي ، ناقشوا تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، المقدم في مارس 2019. تذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية FAN تاريخًا طويلًا مزيفاً حول "الأسلحة الكيميائية في دمشق".

قدم مدير المؤسسة الروسية لدراسة الديمقراطية ، مكسيم غريغورييف ، الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق في دوما ، بما في ذلك أدلة مئات الشهود العيان في المدينة. أصبحت شهادات الشهود دليلاً لا جدال فيه على أن "الهجوم الكيميائي" على أراضي الغوطة الشرقية قد تم تزويره من أجل اتهام السلطات السورية.

تحدث إيان هاندرسون ، موظف سابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، الذي أشار إلى الاحتيال في التقرير النهائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "الهجوم الكيميائي" في دوما. تم طرد المجموعة الأولى من المحققين ، وتعارضت نتائج المجموعة الثانية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع النتائج الأولية.

دعا المندوب الدائم الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكساندر شولجين إلى تقديم إحاطة بمشاركة جميع الخبراء لإثبات وقائع الحادث الذي وقع في دوما. رداً على ذلك ، اتهم ممثلو الدول الغربية ، بما في ذلك البريطانية كارين بيرس ، روسيا بالسعي "لحماية الرئيس السوري بشار الأسد".

نذكر أن تم اعلان عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما في 7 أبريل 2018 من قبل ممثلو المنظمة الإنسانية الخوذ البيض. وفقًا لروايتهم ، أسقطت المروحية السورية بالونات بالكلور السام. ومع ذلك ، وفقًا لتسرب الوثائق الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نشرتها ويكيليكس ، لم يتمكن المتخصصون من العثور على دليل على الوفاة الناجمة عن التعرض للكلور.

RELEASE: OPCW-Douma Docs 4. Four leaked documents from the OPCW reveal that toxicologists ruled out deaths from chlorine exposure and a senior official ordered the deletion of the dissenting engineering report from OPCW’s internal repository of documents.https://t.co/ndK4sRikNk