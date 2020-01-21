مالكيفيتش: الولايات المتحدة تبصق على أدلة على وقوع هجمات كيماوية مزيفة في سوريا

قدم الجانب الروسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أدلة على تزوير استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية في 7 أبريل 2018. في اجتماع عُقد بمبادرة من الاتحاد الروسي ، ناقشوا تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، المقدم في مارس 2019. تذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية FAN تاريخًا طويلًا مزيفاً حول "الأسلحة الكيميائية في دمشق".

قدمت روسيا أدلة حقيقية

قدم مدير المؤسسة الروسية لدراسة الديمقراطية ، مكسيم غريغورييف ، الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق في دوما ، بما في ذلك أدلة مئات الشهود العيان في المدينة. أصبحت شهادات الشهود دليلاً لا جدال فيه على أن "الهجوم الكيميائي" على أراضي الغوطة الشرقية قد تم تزويره من أجل اتهام السلطات السورية.

تحدث إيان هاندرسون ، موظف سابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، الذي أشار إلى الاحتيال في التقرير النهائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "الهجوم الكيميائي" في دوما. تم طرد المجموعة الأولى من المحققين ، وتعارضت نتائج المجموعة الثانية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع النتائج الأولية.

دعا المندوب الدائم الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكساندر شولجين إلى تقديم إحاطة بمشاركة جميع الخبراء لإثبات وقائع الحادث الذي وقع في دوما. رداً على ذلك ، اتهم ممثلو الدول الغربية ، بما في ذلك البريطانية كارين بيرس ، روسيا بالسعي "لحماية الرئيس السوري بشار الأسد".

"نص مريح" من تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

نذكر أن تم اعلان عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما في 7 أبريل 2018 من قبل ممثلو المنظمة الإنسانية الخوذ البيض. وفقًا لروايتهم ، أسقطت المروحية السورية بالونات بالكلور السام. ومع ذلك ، وفقًا لتسرب الوثائق الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نشرتها ويكيليكس ، لم يتمكن المتخصصون من العثور على دليل على الوفاة الناجمة عن التعرض للكلور.

RELEASE: OPCW-Douma Docs 4. Four leaked documents from the OPCW reveal that toxicologists ruled out deaths from chlorine exposure and a senior official ordered the deletion of the dissenting engineering report from OPCW’s internal repository of documents.https://t.co/ndK4sRikNk — WikiLeaks (@wikileaks) 27 декабря 2019 г.

فالادعاء الغربي بأن "الحكومة السورية تستخدم الأسلحة الكيماوية لكسر مقاومة المسلحين في الغوطة الشرقية" لا تصمد أمام الانتقادات. اتفاق المصالحة وإجلاء مسلحي "المعارضة المعتدلة" تم إعداده منذ فترة طويلة ، ولم يتم تطبيقه فقط بسبب استمرار المقاومة جهاديون من جيش الإسلام.

في اليوم التالي ، دخلت وحدات الجيش السوري الى دوما مهجورة من قبل العصابات ومقاتلي "المعارضة المعتدلة" الذين وقعوا على اتفاق مصالحة أو ذهبوا إلى منطقة خفض تصعيد إدلب على "الحافلات الخضراء" الشهيرة لمواصلة الحرب ضد دمشق.

يبدو افتراض واقعياً عن "استفزاز كيميائي متعمداً" بأمر من رعاة الخوذ البيض من أجل تعطيل مفاوضات بين المسلحين ودمشق لمنع وقف المعارك في الغوطة الشرقية. بدأ وسائل الإعلام الغربي والعربي ، كما لو كان الأمر كذلك ، توزيع شريط فيديو أعدته الخوذ البيض في مستشفى دوما ، حيث نُقل ضحايا الأسلحة الكيماوية.

من المعروف أن الأسلحة الكيماوية كانت تحت تصرف المقاتلين طوال الحرب في سوريا: وسائل الإعلام الغربية "نسي" بشكل غير مفهوم قصف حلب باستخدام قذائف بالكلور.

مزيفات جديدة ومسرحيات من المسلحين بدعم من الغرب

أعلن منتج قناة بي بي سي نيوز في سوريا ، ريام دالاتي ، في بداية عام 2019 ، أن الفيديو الذي تم إنتاجه في مستشفى دوما كان عبارة عن عرض مسرحي ، حيث هو اشترك بنفسه : طلب "الخوذ البيضاء" منه ومن طاقمه المساعدة في انتاج "لقطات الأكثر إثارة للإعجاب" .

حذرت وزارة الدفاع الروسي في وقت لاحق مراراً عن إعداد الاستفزازات الجديدة. في جميع الحالات تم إعداد الاستفزازات من قبل الإرهابيين جبهة النصرة والخوذ البيض ، التي أنشأها العميل البريطاني السابق جيمس لو ميزور (في الآونة الأخيرة منذ وقت ليس ببعيد ، توفي فجأة وبسبب غير مفهوم في اسطنبول). وفقًا للمخابرات الروسية ، أنشأ الجهاديون "جناحًا كيميائيًا" خاصًا لتنظيم الاستفزازات.

ظهر في شبكة الانترنت فيديو حيث يتدرب المقاتلون تحت إشراف الخوذ البيض في تصوير ضحايا "هجوم كيماوي". حدث استفزاز فاشل في مايو 2019 ، عندما حاول المسلحون تسليم الجرحى كانهم المتسممين بالكلور بعد قصف الجيش السوري.

وقال عضو في الغرفة المدنية للاتحاد الروسي ألكسندر مالكيفيتش ، إن ممثلي الغرب في مجلس الأمن الدولي لن يأخذوا في الاعتبار أي من هذه الحقائق. عند عودته من مؤتمر برلين ، كان يشك في إمكانيات العثور على الحقيقة في الأمم المتحدة.

"ليس لدي أوهام بشأن هذه الجلسات". - قدمت روسيا جميع الأدلة اللازمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة . أود أن أذكر أنه حتى التصويت على قرار يدين النازية في الأمم المتحدة ذهب بصعوبة كبيرة" .

ضعف الأمم المتحدة في العالم الحديث

كان مالكيفيتش بناءً على خبرته في المؤتمر موضع يشك جداً في إمكانيات الأمم المتحدة في العالم الحديث ، حيث رفضت أكبر قوة اقتصادية وعسكرية مبادئ القانون الدولي.

هناك وضع لا تقرر فيه الأمم المتحدة أي شيء ، وحتى رأي الأمم المتحدة ، من الممكن فقط تبصق عليها - وهو ما تفعله الولايات المتحدة. أولئك الذين لا يريدون أن يسمعوا ، حتى أنهم لا يستمعون إليك. حقيقة أن مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تجد ضحايا الكلور ، وأن الخوذ البيض لا يتوقفون عن المشاركة في إنتاج المنتجات المزيفة معروفة ومفهومة. لسوء الحظ ، من الصعب بالفعل تصور الأمم المتحدة كقوة بناءة - فقط انهم كبيروقراطيين يسافرون حول العالم ويطالبون بأقوال عميقة من أجل حماية المصالح المادية لأولئك الذين يقفون وراءهم .

إلغاء جائزة أوسكار من الخوذ البيضاء

استذكر رئيس الصندوق القومي لحماية القيم أن الخوذات البيض تلقوا جائزة أوسكار لفيلم عن أنشطتهم في سوريا. في الوقت نفسه ، لم يُسمح حتى للمدير السوري للعاملين في المجال الإنساني الزائف بدخول الولايات المتحدة بسبب الشكوك في تورطهم في أنشطة إرهابية. تحتاج روسيا إلى أساليب جديدة للتصدي للمزيفات التي يخلقها الغرب مع المسلحين.