Эксперты заявили о недостаточном финансировании исследования Антарктиды. ФАН-ТВ

Пресс-конференция, приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном, прошла в МИА «Россия Сегодня». В ходе мероприятия участники обсудили вопросы исследования Южного ледяного континента, включая и проблему его финансирования.

О том, какой уровень финансирования должен считаться достаточным, директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Хрущев заявил:

«Западные страны действительно работают в более комфортных условиях, у них и другая логистика и авиационный транспорт, и станции. Государство в первую очередь должно обеспечить нормальные, комфортные условия для существования. А там уже дополнительное финансирование: закупка оборудования, больше людей и так далее. Надо считать под конкретную программу», — сказал Сергей Хрущев.

Океанолог Сергей Писарев назвал сравнительные цифры:

«Обслуживание антарктических станций осуществляют частные компании по конкурсу. Одна из таких компаний имела на часть станции — вот тут (в России) миллиард рублей, там — миллиард долларов. Это только часть», — поделился Сергей Писарев.

Океанолог добавил, что указанная сумма в 100 000 0000 долларов является «минимально» необходимой.