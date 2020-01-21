Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Москва, 21 января. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ. По его словам, новый министр является эффективным менеджером и знает здравоохранение.

«Он эффективный менеджер, знает здравоохранения, он Росздравнадзор поднял. Я хочу пожелать ему успеха, но не завидую ему», –цитирует Рошаля РИА Новости.

При этом глава Национальной медицинской палаты отметил, что его мнению, новый министр здравоохранения сам знает, на что следует обратить внимание и подсказки ему не нужны.

Напомним, во вторник Михаил Мурашко в соответствии с приказом президента РФ был назначен на должность министра здравоохранения РФ. В составе нового правительства РФ ряд министров сохранили свои должности, однако появились и новые лица.