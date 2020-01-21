Депутат Огуль: Мурашко может переломить ситуацию в здравоохранении в лучшую сторону 

Москва, 21 января. Возглавлявший ранее Росздравнадзор Михаил Мурашко может переломить ситуацию в сфере здравоохранения в лучшую сторону, считает депутат Госдумы Леонид Огуль.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей парламентарий прокомментировал назначение Мурашко президентом России Владимиром Путиным на пост министра здравоохранения.

«Я думаю, что это та самая кандидатура, которая, может быть, переломит ситуацию в здравоохранении в лучшую сторону. Могу так сказать — технократ. Похожий по харизме на председателя правительства (Михаила Мишустина - Прим. ФАН)», — поделился заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.

Он отметил, что депутаты знакомы хорошо с работой нового министра.