Сирия, 22 января. ВВС Сирии наносят точечные удары по позициям альянса «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Алеппо. В Хасаке на границе пойманы 4 жены террористов ИГ1 при попытке бежать в Турцию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются в Алеппо и Идлибе ударами с боевиками «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и «Тахрир аш-Шам», прочесали район пустыни Бадия на востоке Хомса.

Армия Турции и союзные силы: ведут ответный огонь по укрытиям курдских террористов на севере Алеппо и в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в подрыве патрульного автомобиля курдских боевиков в городе Ракка, в Идлибе потеряло одного террориста при рейде альянса «Тахрир аш-Шам»

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нейтрализовала в Идлибе террориста ИГИЛ, обстреляла позиции сирийской армии из ПТУР, перекрывают дороги к гуманитарным «коридорам» для мирного населения.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: в Хаме ранила несколько мирных жителей.

Курдские вооруженные формирования: обстреливают позиции протурецких сил на севере Алеппо, в Ракке арестовали подозреваемых в подрыве патрульного автомобиля, в Дейр-эз-Зоре провели совместный рейд по поиску террористов ИГИЛ с силами международной коалиции.

Международная коалиция: провели патрулирование в районе нефтегазовых полей на северо-востоке Хасаки и совместный рейд в Дейр-эз-Зоре с курдскими боевиками SDF.

Провинция Алеппо

На юге провинции ВВС Сирии нанесли удары с воздуха по опорным пунктам террористов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Кафр-Даиль и Кафр-Наха, как передает портал Aleppo AMC. Точечные удары также были нанесены по местам скопления боевиков в окрестностях города Алеппо, в промышленных районах Аль-Андум, Джамият, Мухарибин и Аль-Кадам. Во второй половине дня сирийская авиация работала по позициям радикалов у поселков Зейтун, Халса, Хан-Туман и Аль-Бавабия.

Днем боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» утром возобновили обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Ас-Сафира и деревни Аззан, как передает агентство Step News. Обстрел велся из кустарных систем ведения залпового огня.

В районе поселка Мареа на севере провинции Алеппо продолжился артиллеристский обстрел жилых кварталов со стороны боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает новостной портал Baladi News. Протурецкое ополчение открыло огонь по укрытиям курдских радикалов. Позднее стороны обменялись ударами у Мараназа.

Группировка террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (возглавляет альянса «Тахрир аш-Шам») открыла огонь из двух гранатометов по южным окрестностям города Алеппо, в районе жилых комплексов Нового Алеппо. Как передает источник в сети Twitter (@rana_alasad), несколько снарядов приземлились в районе Аз-Захра, погибло три мирных жителя: две женщины и ребенок.

Провинция Хомс

На востоке провинции в районе пустыни Бадия отряды сирийской армии прочесывают территории в поисках террористов «Исламского государства»1. Вчера радикалы устроили засаду для конвоя армии на дороге, которая связывает поселок Эс-Сухне и Аш-Шула, после чего по боевикам нанесли точечные удары ВВС Сирии. Однако террористы успешно используют в качестве укрытия во время разведывательных операций сирийской авиации множество пещер в данной местности, так что требуется патрулирование и рейды наземных войск. Как передает агентство Al Masdar, вертолеты ВВС Сирии поддерживают операцию САА с воздуха.

Провинция Дейр-эз-Зор

Патруль боевиков «Демократических сил» и отряд сил международной коалиции во главе с США провели рейд в районе города Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство Halab Today. В ходе рейда боевики прочесали жилые кварталы и провели серию обысков в домах у жителей.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), два боевика SDF была застрелены неизвестными в городе Дибан. Нападение было совершено двумя вооруженными людьми, которые скрылись с места преступления на мотоцикле. SDF подозревают, что за нападением стоят «спящие ячейки» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Вертолеты ВВС Сирии наносили удары по линиям обороны джихадистов «Тахрир аш-Шам» в ответ на провокации у поселка Маар-Саран и Аль-Бар как передает военно-аналитический Telegram-канал Al Mohrar Media. Беспилотники САА сбросили бомбы на склады боеприпасов радикалов в окрестностях поселка Маар-Шурин и на подступах к городу Тель-Манас. Информация о потерях радикалов в живой силе и боевой технике пока что уточняется.

Боевики из службы внутренней безопасности «Тахрир аш-Шам» совершили налет на дом одного из террористов «Исламского государства» в деревне Мадждалия. Как сообщает военно-аналитический Telegram-канал Operation Idlib, при задержании джихадисты застрелили его при попытке подорвать пояс смертника.

Во второй половине дня джихадисты «Тахрир аш-Шам» заявили, что им удалось отразить три попытки наступления правительственной армии на фронте у поселка Тель-Мастиф и убить около тридцати бойцов САА и членов союзного ополчения. Официальные СМИ пока не комментируют данное заявление джихадистов и не подтверждают потерь. Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» сообщили о гибели группы военнослужащих сирийской армии на фронте у поселка Абу-Дафна в результате обстрела массированного обстрела позиций армии из ПТУР.

Вечером новостное агентство SANA передало, что боевики препятствуют эвакуации мирных жителей в зоны контроля правительственных сил уже девятый день подряд, обстреливая дороги у трех гуманитарных «коридоров», тем самым удерживая гражданских в зоне боевых действий.

Провинция Ракка

Как сообщает новостной портал Baladi News, курдские радикалы арестовали трех жителей Ракки. Причиной ареста являлось то, что они были поблизости в момент взрыва патрульного автомобиля SDF с помощью самодельной бомбы. Курдские радикалы связывают задержанных с организацией теракта.

Во второй половине дня у поселка Хирбет-Бакара произошло столкновение между силами турецкой армии и бойцами союзного ополчения. Курдские радикалы открыли огонь из тяжелой артиллерии и ракетных установок, как передает агентство ANF News.

По данным Twitter-канала Alk Habour 21, к северу от города Ракка в районе поселка Аль-Кантари погиб в результате детонации противопехотной мины один военнослужащих САА. Предположительно, мина была оставлена боевиками ИГИЛ во время боевых действий в провинции.

Провинция Хама

Как передает новостной портал Al Nour, в районе высот Шахшабу несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны турецкого наблюдательного пункта. Отмечается активное движение отрядов вооруженной оппозиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в данном районе – боевики уже неоднократно использовали наблюдательные пункты ВС Турции в качестве укрытия, так как подразделения сирийской армии не могут использовать крупнокалиберную артиллерию и ракетные установки.

В районе деревни Хавиджа произошло боестолкновение между отрядами радикалов и подразделением сирийской армии. Как передает агентство Halab Today, позже стороны обменялись ударами из тяжелой артиллерии в долине Аль-Габ.

Провинция Хасака

Конвой пикапов международной коалиции в очередной раз был замечен в районе города Тель-Тамр, где он проводил патрулирование, как передает новостное агентство Alk Habour 21. Отмечается, что количество американских патрулей, которые двигаются по маршруту у нефтегазовых полей Румейлан-Тель-Тамр возросло.

Турецкие власти арестовали четырех жен ИГИЛ1 на сирийско-турецкой границе, как сообщает новостной портал Halab Today. Согласно данным источника из пограничных войск ВС Турции, женщин, в том числе жену одного из эмиров «Исламского государства» удалось задержать на границе при попытке нелегально ее пересечь. В настоящее время все четыре женщины находятся под арестом.

1 Организация запрещена на территории РФ.