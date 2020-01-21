Житомирец обнаружил противотанковые гранатометы в мусорке

Житомир, 21 января. Житель Житомирской области Украины обнаружил в мусорном контейнере завернутые в ткань противотанковые гранаты «РПГ-26».

Мужчина искал в контейнере металлолом, когда наткнулся на странный сверток и развернул его. В мусорке оказались два противотанковых гранатомета. Мужчина вызвал на место происшествия полицию.

«После осмотра находок выяснилось, что в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты «РПГ-26», — сообщили в областной полиции.

Специалисты изъяли боеприпасы и направили их на экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД.

По факту случившегося начато уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сотрудники полиции выясняют, к какой воинской части принадлежит оружие и как оно оказалось в мусорке.