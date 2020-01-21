Джабаров назвал новый состав правительства России командой профессионалов

Москва, 21 января. Новый состав правительства России является командой сильных профессионалов. Такое мнение озвучил член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя назначения, утвержденные главой РФ Владимиром Путиным 21 января.

Российский президент подписал указ о новом составе кабинета министров. Согласно ему, премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил девять заместителей. Пост первого вице-премьера достался Андрею Белоусову.

Новым главой Минздрава стал Михаил Мурашко, министром культуры – Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки Валерий Фальков, глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев.

По словам Джабарова, новый состав правительства России является командой высококвалифицированных профессионалов.

«Мне кажется, очень сильный состав профессионалов. В составе кабинета министров — те, кто хорошо себя зарекомендовал, они остались. Это и министр сельского хозяйства, министр энергетики. Появились новые люди, но они хорошо известны, ведь и раньше эффективно работали. Надеюсь, новому правительству удастся решить те задачи, что поставил президент», — приводит слова сенатора iReactor.