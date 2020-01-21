Террористы готовятся к новым наступательным действиям в Сирии

Дамаск, 21 января. Члены террористических организаций, действующие на территории Сирийской Арабской Республики, ведут подготовку к новым наступательным действиям. Об этом сообщили специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

О возможном начале новых преступных действий говорит тот факт, что террористы перебросили в город Маарет ан-Нуман, расположенный в сирийской провинции Идлиб, несколько «шахид-мобилей».

Напомним, ранее в южных окрестностях провинции Алеппо группировка террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена на территории РФ), открыла огонь из двух гранатометов по жилым домам. Несколько снарядов приземлились в районе Аз-Захра, погибло три мирных жителя: две женщины и ребенок

1 Организация запрещена на территории РФ.