Замглавы международного комитета ГД Чепа одобрил переназначение Лаврова главой МИД

Москва, 21 января. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поддержал переназначение Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел.

По словам парламентария, найти замену Лаврову непросто, даже несмотря на традиционно сильный в России дипломатический корпус.

«Сергей Викторович за последние годы, которые стали особенно напряженными, проделал колоссальную, огромную работу, был в постоянных перелетах, наверное, просто жил в самолете», — отметил депутат Госдумы.

Он также отметил плодотворную работу внешнеполитического ведомства.

«У нас замечательный дипломатический корпус, у нас традиционно сохранилась плеяда дипломатов. МИД, несмотря не все трудности, работал на «пять», — подчеркнул Чепа.

Напомним, 21 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменениях в структуре правительства, сократив количество вице-премьеров и перераспределив полномочия между некоторыми министерствами.

Об отставке предыдущего состава кабмина стало известно во время ежегодного послания президента Федеральному собранию.