Депутат Госдумы Шерин прокомментировал новый состав правительства

Новое правительство Российской Федерации уже сформировано и приступает к своим обязанностям. Его руководителем назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. У него девять замов вместо десяти, как это было у его предшественника на посту премьера Дмитрия Медведева. В правительстве появилось много новых лиц, таких, как бывший замглавы ФНС Алексей Оверчук, ставший теперь вице-премьером, но почти все самые ключевые посты остались за их действующими руководителями: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу сохранили свои «портфели».

По словам первого заместителя председателя комитета по обороне Государственной думы Александра Шерина, в новом составе кабинета министров все люди находятся на своих местах. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что ни одно из новых назначений его не удивило.

«Я был бы по-настоящему удивлен, если бы в правительство вошел, скажем, Анатолий Чубайс. А так правильными и логичными являются все кадровые решения президента: те, кто должен был уйти, ушли, а те, кому следовало остаться, остались. Что меня особо порадовало, так это наличие у руководителей министерств профильного образования — по крайней мере, в большинстве случаев. Отрадно видеть, что прослеживается здравая логика: когда читаешь биографию нового министра, ты понимаешь, что он достоин занимать свою должность по праву», — заявил парламентарий.

По его словам, он был уверен, что ключевые заместители председателя правительства останутся на своих местах. Как, впрочем, и представители силовых ведомств.

«Это свидетельствует о том, что у президента Российской Федерации к министерствам обороны и внутренних дел вопросов нет, — сказал депутат. — Нет их и у меня как у первого заместителя председателя комитета по обороне Госдумы и как просто у гражданина страны. Сегодня наши вооруженные силы могут делать то, чего не могли еще 20 с лишним лет назад: тогда мы безропотно наблюдали за тем, что происходило в Белграде, Ливии и Ираке — американцы прошлись огнем и мечом по нашим геополитическим интересам. Теперь же Минобороны РФ, судя по нашим внешнеполитическим успехам, является одним из самых успешных министерств в нашем правительстве».

Напомним, новый состав правительства выглядит следующим образом: премьер-министр — Михаил Мишустин, первый вице-премьер — Андрей Белоусов, вице-премьеры: Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Дмитрий Чернышенко; министр иностранных дел — Сергей Лавров, министр транспорта — Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли — Денис Мантуров, министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев, министр спорта — Олег Матыцин, министр обороны — Сергей Шойгу, министр просвещения — Сергей Кравцов, министр здравоохранения — Михаил Мурашко, министр культуры — Ольга Любимова, министр ГО и ЧС — Евгений Зиничев, министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов, министр внутренних дел (МВД) — Владимир Колокольцев, министр юстиции — Константин Чуйченко, министр науки и высшего образования — Валерий Фальков, министр энергетики — Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев, министр экономического развития — Максим Решетников, министр финансов — Антон Силуанов, министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, министр труда и социальной защиты — Антон Котяков.