Нового губернатора Пермского края после ухода Решетникова выберут в сентябре

Москва, 21 января. Досрочные выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября, в единый день голосования. Максим Решетников, занимавший пост главы региона, сегодня был назначен главой Министерства экономического развития РФ.

О дате выборов нового губернатора сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко, сообщает ТАСС.

«В соответствии со ст. 10 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ» выборы губернатора Пермского края состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — заявил Шевченко.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначил Решетникова главой Минэкономразвития. В составе нового правительства РФ ряд министров сохранили свои должности, однако появились и новые лица.

15 января Путин в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.