Сирия, 21 января. Джихадисты обстреливают гуманитарные «коридоры» в Идлибе. В Хасаке на границе пойманы 4 жены террористов ИГ1 при попытке бежать в Турцию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по позициям радикалов на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение джихадистов в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: обмениваются ударами с отрядами курдских радикалов на севере Алеппо и в Ракке.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: нанесли удар из ПТУР по опорным пунктам сирийской армии на юге Идлиба у Абу-Дафны.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает подходы к гуманитарным коридорам на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: готовы выпустить из лагеря «Аль-Хол» 109 семей после серии переговоров с шейхами племен Дейр-эз-Зора, на севере Алеппо совершили вылазку в зоны контроля протурецких сил.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо продолжаются боестолкновения между отрядами протурецкого ополчения и боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Протурецкие боевики на севере ведут огонь по линиям обороны курдских радикалов у оккупированной ими деревни Мараназ и в районе Аль-Маликии, как передает агентство Step News.

Авиация ВВС Сирии продолжила вылеты на юго-запад провинции, где ударила по позициям террористов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Урум ас-Сугра, Башантар, Аль-Камари и в сельскохозяйственных угодьях у центра исследований ИКАРДА, как передает агентство Step News.

Провинция Идлиб

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» разместили сообщение на подконтрольном им медиаресурсе о гибели группы военнослужащих сирийской армии на фронте у поселка Абу-Дафна в результате обстрела массированного обстрела позиций армии из ПТУР.

Террористы организации «Джабхат ан-Нусра» продолжают обстреливать «гуманитарные коридоры» на юге провинции, как сообщает государственное новостное агентство SANA. Как передают корреспонденты, боевики препятствуют эвакуации мирных жителей в зоны контроля правительственных сил уже девятый день подряд. Чем больше гражданских будет находиться в зоне боевых действий, тем выгодней будет положение джихадистов, так как таким образом мирное население провинции можно будет использовать как живой щит.

Провинция Ракка

Турецкая армия и бойцы союзного ополчения открыли огонь из тяжелой артиллерии и ракетных установок, ударив по окраинам деревни Хирбет-Бакара, где укрываются курдские радикалы из состава «Демократических сил Сирии» (SDF), как передает агентство ANF News.

По данным Twitter-канала Alk Habour 21, к северу от города Ракка в районе поселка Аль-Кантари погиб в результате детонации противопехотной мины один военнослужащий САА.

Провинция Хасака

Совет местных племен Дейр-эз-Зора добился от администрации SDF, под надзором которой находится лагерь для беженцев «Аль-Хол» разрешение покинуть лагеря для 109 семей. Теперь эти беженцы под поручительство шейхов племен смогут вернуться на места своего основного проживания в Дейр-эз-Зоре, как сообщает агентство Euphrates Post. Курдские радикалы согласны выпустить людей из лагеря, получив гарантии того, что никто из представленного списка не был замешан в деятельности террористов «Исламского государства»1

Турецкие власти арестовали четырех жен ИГИЛ1 на сирийско-турецкой границе, как сообщает новостной портал Halab Today. Согласно данным источника из пограничных войск ВС Турции, женщин, в том числе жену одного из эмиров «Исламского государства» удалось задержать на границе при попытке нелегально ее пересечь. В настоящее время все четыре женщины находятся под арестом.

1 Организация запрещена на территории РФ.