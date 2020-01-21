Путин заявил, что нацпроекты должны быть реализованы

Москва, 21 января. Президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом правительства РФ заявил, что нацпроекты должны быть реализованы.

Путин в первую очередь поздравил членов нового правительства с назначениями, пожелав им успехов в работе. При этом он подчеркнул, что в успехах нового кабмина заинтересованы не только собравшиеся в зале, но и вся страна.

Глава государства подчеркнул, что предыдущий состав правительства сделал «очень многое для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития». В первую очередь, речь идет о «хороших макроэкономических условиях».

«Но все, что добыто непосильным трудом, — скажу так, с небольшой иронией, но тем не менее это правда, — должно быть хорошо использовано на будущее и для достижения общенациональных целей, и для эффективного использования тех инструментов, которые созданы для того, чтобы эти цели были достигнуты, — имею в виду национальные проекты», — заявил Путин.

По словам президента, предыдущий кабинет министров много работал для реализации национальных проектов, чтобы цели были достигнуты «во благо интересов страны и нашего народа». Путин особенно подчеркнул, что именно благосостояние россиян и укрепление государственности является важнейшей задачей.

«Все это абсолютно достижимые цели», — добавил глава государства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь пообещал, что российское правительство приложит все усилия, чтобы выполнить поставленные цели.

Ранее президент РФ попросил руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина взять под контроль исполнение национальных проектов. Он назвал споры с кабмином и экспертными сообществами в этом вопросе «естественными», отметив, что без этого невозможно найти нужные решения.

Позднее, как предавал RT, Путин сообщил, что предложения, озвученные в его послании Федеральному собранию, — это «далеко не все, что планируется сделать», есть «огромные планы по развитию национальных проектов».