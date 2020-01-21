Депутат Шолохов прокомментировал замену Мединского на Любимову

Занимавшая пост главы департамента кино Минкультуры Ольга Любимова — хороший специалист, считает депутат Госдумы Александр Шолохов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей парламентарий прокомментировал назначение Любимовой президентом России Владимиром Путиным на пост министра культуры.

«Мы пересекались неоднократно при обсуждении различных вопросов, связанных с кинематографом, причем не только в стенах Госдумы, но и в Общественной палате, и в Совете Федерации. Я знаю Любимову как хорошего специалиста», — сказал Шолохов.

Он отметил, что ему сложно предположить, как новый министр построит политику.

«Но я надеюсь, что мы найдем общий язык», — добавил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.

В разговоре с журналистом он также рассказал, какое наследие осталось Любимовой от Владимира Мединского и на что ей стоит обратить внимание при исполнении своих новых обязанностей.

«Вопросов предъявлялось немало, в том числе и в форме претензии. Конечно, одно из основных, с чем, как мне представляется, ей придется столкнуться, — это количественный способ оценки деятельности в сфере культуры», — поделился Шолохов.

Нельзя все померить рублем, количеством посетителей, проведенных экскурсий, премьер и тому подобное, обратил внимание парламентарий. По его словам, это важные показатели, но у главы министерства должно быть и понимание того, что культура — это «всеобщее благо».