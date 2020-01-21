Чад и Камерун обязались укреплять интеграционный процесс в Центральной Африке

Из-за низкого уровня интеграции в Центральной Африке субрегион ежегодно теряет четыре процента роста. Стимулирующая интеграция — проблема практически всех стран этой части континента.

После внеочередного саммита Экономического сообщества стран Центральной Африки (СЕМАК), который прошел в ноябре 2019 года в столице Камеруна — Яунде, страны наметили план восстановления субрегиональной интеграции.

В январе нынешнего года в Яунде состоялась трехдневная консультация по этому вопросу, в ходе которой Чад и Камерун разработали новый дорожно-интеграционный проект. Главный тезис документа — необходимость наладить транспортное сообщение между странами.

Камерун, граничащий с Габоном, Конго и Экваториальной Гвинеей в Центральной Африке со своего морского побережья обслуживает Чад, который лишен выхода к морю. На последней встрече стороны договорились развернуть строительство моста через реку Логон между городом Ягуа в Камеруне и Бонгором в Чаде. Возведение объекта стартует уже в ближайшие дни.

Учитывая позиции Нигерии, экономического гиганта Африки, новый интегрирующий маршрут между Камеруном и Чадом имеет неоценимое экономическое значение и беспрецедентный рост в экономике в целом, сказал министр экономики и планирования развития Чад Исса Дубран.

Помимо моста, новый проект предусматривает расширение маршрута железной дороги из Камеруна в Чад, что предусматривает соединение электросетей между странами. Важным вопросом на переговорах стало восстановление экономически важной дорожной петли.

Ее истоки лежат в камерунском городе Нгаундере, дальше маршрут проходит через Гаруа и Куссери, города на севере и северо-востоке страны. Через них она ведет в Чад, дальше проходит через столицу государства Нджамену во второй по величине город Мунду, административный центр региона Западный Логон. После железная дорога закольцовывается на обратный путь в Камерун через Туборо, город на севере страны, обратно в Нгаундере, административный центр провинции Адамава и департамента Вина.