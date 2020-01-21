Пираты фактически захватили контроль над Гвинейским заливом

Москва, 21 января. Уровень пиратства в Гвинейском заливе по статистике за 2019 год значительно увеличился. Теперь акватория считается самым опасным местом в мире.

Морское пиратство в Гвинейском проливе уступает даже числу нападений в Сингапурском проливе и Аденском заливе, что находится недалеко от Сомали. Об этом говорит сухая статистика: 90 процентов нападений на судна и похищений экипажа зафиксированы именно там. Соответствующие данные приводит Международное морское бюро о пиратстве BIM в ежегодном отчете, согласно которому за 2019 год в Гвинейском заливе зафиксирован 121 случай захвата и удержания экипажа. Для сравнения: в 2018 году таких инцидентов было не больше 78 , при том, что тогда число похищений моряков у побережья Западной Африки увеличилось на 50 процентов.

Ранее пираты нападали на корабли и крали поставки нефти, которую впоследствии реализовывали на черном рынке, что позволяло им регулярно получать доход. Пиратская схема кардинально изменилась после падения стоимости черного золота на международном рынке. Теперь пиратам невыгодно захватывать корабли для нелегальной перепродажи ресурса: доход минимальный, а сложности максимальные. Поэтому теперь преступники промышляют не только вооруженными нападениями и ограблениями кораблей, но и похищением экипажа, за который можно получить хороший выкуп. Эксперты называют это новой и, как показывает практика, успешной находкой пиратов, по сути, контролирующих побережье Гвинейского залива.

Например, в середине декабря 2019 года морские бандиты похитили четырех моряков китайского судна в устье Габона. Их освободили всего несколько дней назад, практически спустя месяц. По данным консульства Китая в Лагосе, процедура передачи моряков произошла в Нигерии. И это лишь один из случаев. В декабре того же года вооруженные лица захватили греческий нефтяной танкер, который стоял на якоре в близлежащем камерунском порту. Пираты похитили капитана судна и семерых членов экипажа. В январе 2020 года нападения не прекратились: четверо нигерийских военнослужащих погибли, гражданина Индии и двоих россиян — членов экипажа нефтяного танкера — похитили и отпустили через несколько дней.