Максут Шадаев возглавил Минкомсвязи РФ

Москва, 21 января. Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев из Ростелекома. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин после послания к Федеральному собранию принял отставку правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был приглашен Михаил Мишустин, который возглавлял Федеральную налоговую службу. Медведев занял пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Во вторник был сформирован новый состав правительства России. Мишустин заявил, что первое заседание кабмина состоится вечером 21 января.