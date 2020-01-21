ليبيا ، 21 يناير. دعا ميلونوف المجتمع الدولي إلى التوقف عن دعم حكومة الوفاق إرهابية في ليبيا.  ولم تتم دعوة الليبيين إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في مؤ

ليبيا ، 21 يناير. دعا ميلونوف المجتمع الدولي إلى التوقف عن دعم حكومة الوفاق إرهابية في ليبيا. ولم تتم دعوة الليبيين إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في مؤتمر برلين.

لم تتم دعوة الليبيين إلى مفاوضات وقف إطلاق النار

فشلت المفاوضات التي حاول القادة الأوروبيون إجراؤها مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

لم يدع الزعماء الأوروبيون السراج وحفتر إلى مناقشات في إطار مؤتمر التسوية الازمة الليبية الذي عقد في برلين ، وحاولوا لحل القضايا معهم خلال لقاءات منفصلة. انطلاقًا من رد فعل حفتر ، وكذلك النتيجة العامة للمؤتمر ، فإن هذا النهج لم يبرر نفسه.

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالسراج في برلين قبل المؤتمر ، وقالت خلال هذا الاجتماع إنها ستنادي لجعل وقف إطلاق النار في ليبيا دائماً ، ووضع حد لتدفق الأسلحة وإطلاق العملية السياسية.

كيف أصبح بوتين شخصية محورية في مؤتمر برلين

أصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشخصية المحورية في مؤتمر برلين حيث تم ناقش تسوية الأزمة الليبية.

وفقًا لدويتشه فيله ، لم يبدأ المؤتمر إلا بعد وصول الزعيم الروسي. المشاركين الآخرين ، بينهم رئيسا تركيا وفرنسا ، ورؤساء وزراء إيطاليا والبريطانية وزير الخارجية الأمريكي ، انتظروا بوتين في مقر إقامة المستشارة الألمانية في برلين. التقت المستشارة أنجيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس شخصيًا مع بوتين الذي خرج من سيارة الليموزين بألواح ترخيص روسية.

بعد وصوله بوتين تبادل بعدد العبارات باللغة الروسية مع جوتيريس وميركل.

من الممكن أن نفهم أن بوتين هو من لعب الدور الرئيسي في المؤتمر الذي انعقد في برلين ، فقط لأن سعى جميع المشاركين إلى التواصل مع الزعيم الروسي على وجه التحديد. مثلا ، حتى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، المعروف بانتقاداته لروسيا ، انطلق أولاً للحصول على اتصال مع بوتين. صرح بذلك تاس نقلا عن مصدر كبير في موسكو.

دعا ميلونوف المجتمع الدولي إلى التوقف عن دعم حكومة الوفاق إرهابية في ليبيا

لم ينكر الرئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج في مقابلة مع مراسل بي بي سي حقيقة تجنيد المرتزقة السوريين في صفوف عصابات نظام الاحتلال في طرابلس. وأيضًا أكد أنه مستعد للتعاون مع أي الطرف بدون اي تردد لصد هجومات. وفقًا لنائب مجلس الدوما فيتالي ميلونوف ، فإن العديد من الدول تدرك أن ولاية السراج قد انتهت وأنه يتعاون بنشاط مع الإرهابيين ، لكن المجتمع الدولي يواصل غض الطرف عن هذه الحقيقة.

من غير الواضح تمامًا عن اي هجومات السراج يتحدث ، فمنذ بدء يوم 12 يناير في ليبيا ، اتفق طرفا النزاع وقفًا لإطلاق النار الذي يستمر حتى يومنا هذا. على الأرجح ، فإن رئيس حكومة الوفاق التي كانت غير شرعية بموجب اتفاقيات الصخيرات منذ بداية عام 2018 ، فقط أراد جذب انتباه حلفائها لاجل مساعدة نظامها.

في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية FAN، ذكّر فيتالي ميلونوف بأن في طرابلس حتى الآن خلال مفاوضات التسوية الازمة الليبية لا تزال بقايا إرهابيي داعش تصل الى ليبيا. وشدد على أن "الوفاق" أصبحت خلية إرهابية كبيرة وخطيرة ما تهدد أمن منطقة شمال أفريقيا بأكملها.

الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بشأن الوضع الإنساني في ليبيا بعد إغلاق مخططات النفطية

دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، مقلقة بإيرادات واشنطن إلى الاستعادة الفورية لخط أنابيب النفط التابع للشركة النفط الوطنية الليبية. تم نشر البيان المقابل على حساب Twitter الخاص بالبعثة الدبلوماسية الأمريكية.

وقال التغريد "نشعر بقلق عميق من أن تعليق عمليات الشركة النفط الوطنية الليبية قد يؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا ويسبب معاناة إضافية غير ضرورية للشعب الليبي".

في وقت سابق ، أعلنت شركة النفط الوطنية عن إغلاق الموانئ الرئيسية على ساحل خليج سرت ، والتي تم من خلالها توفير النفط ، افاد Gazeta.ru.