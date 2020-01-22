Премьера Гончарука в Киеве назвали «сорбентом для негатива»



Украинские эксперты продолжают обсуждать громкий «кассетный» скандал с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука, который в итоге подал прошение об отставке. И хотя президент Владимир Зеленский эту отставку не принял, аналитики уверены — нынешний состав кабмина уйдет в тот момент, когда главе государства будет больше не нужен «сорбент для негатива», в роли которого сейчас выступает глава правительства, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Скандальные записи с заседания правительства Украины, в ходе которого премьер Алексей Гончарук назвал Зеленского «человеком с примитивным представлением об экономике», а себя — «полным экономическим профаном», были обнародованы украинскими СМИ на днях. Эта информация вызвала грандиозный скандал в киевском политикуме, из-за которого Гончарук подал прошение об отставке президенту (чем нарушил закон, обязывающий его подавать такое прошение в Верховную раду). Владимир Зеленский отставку премьера не принял, зато жестко потребовал от силовиков провести расследование истории с «пленками Гончарука», «чтобы впредь никому неповадно было устраивать несанкционированную прослушку в органах власти».

По мнению известного киевского политолога Кирилла Молчанова, скандал стал следствием яростной «межвидовой борьбы» в окружении самого президента.

«На мой взгляд, этот скандал был выгоден так называемой «группе Коломойского — Авакова». Его «раскрутили» в СМИ депутаты от партии «Слуга народа» Максим Бужанский и Александр Дубинский. В кулуарах Верховной рады их относят к группе «соросят» (политиков, действующих в интересах США. — Прим. ФАН). А «соросят» в группе Коломойского и Авакова очень не любят, — говорит аналитик. — Они друг с другом конкурируют за близость к президенту и влияние на него. Поэтому в ближайшем будущем они будут пытаться максимально подставить Гончарука, вбрасывать в СМИ все новые и новые «информационные бомбы» и т. д. Эти люди готовы на все, чтобы и дальше «вляпывать» премьера в различные скандалы. Их цель — его скорейшая отставка, в надежде на то, что следующим премьер-министром будет человек из их команды. У них на сегодняшний день есть такой кандидат — это глава МВД Арсен Аваков».

Эксперт напомнил, что Аваков является единственным членом нового кабмина, оставшимся на своем посту от старой «команды [бывшего президента Петра] Порошенко». При этом он самый опытный человек во власти и умело манипулирует своими менее искушенными коллегами.

«Арсен Аваков всячески демонстрирует Зеленскому свою незаменимость, — указывает Молчанов. — Изначально Зеленский давал всем министрам «дедлайн» на один год, чтобы те за это время доказали свою эффективность. Аваков на этом поприще отличился как минимум дважды. Сначала в ходе «нормандского саммита» в Париже он продемонстрировал, что без него невозможно реальное продвижение по Донбассу. Кроме того, он заявлял, что фактически остановил «майдан» у офиса президента, активисты которого ожидали «сдачи интересов Украины». А затем он арестовал обвиняемых по «делу Шеремета» — несмотря на то, что они оказались «священными коровами», то есть ветеранами АТО».

Аваков развил бурную деятельность и претендует на усиление своих позиций во власти, несмотря на отсутствие у него «своей» фракции в Раде, отметил политолог.

«Впрочем, получив пост премьер-министра, он мог бы достаточно легко договориться в Раде с фракцией «Батькивщина» Юлии Тимошенко или с депутатской группой «За майбутне». Кроме того, Аваков понятен для олигархов, политиков «старого эшелона» и других представителей элит. И вот именно по этим причинам Аваков-премьер совершенно не нужен президенту Зеленскому. Ведь в этом случае он сразу станет альтернативным центром принятия решений, а сам президент превратится в «английскую королеву, которая властвует, но не правит».

Говоря о том, как ситуация с Гончаруком влияет на рейтинг президента, Кирилл Молчанов указывает, что Владимиру Зеленскому она совершенно не выгодна.

«Каждый новый скандал выставляет главу государства в глазах украинцев как человека, который не контролирует подчиненных, теряет управление процессом, — уверен аналитик. — Поэтому всю ответственность за «выходки» Гончарука будет нести сам Зеленский. С другой стороны, пока Гончарук находится на посту премьера, никакого реального ущерба для рейтинга президента и его политического реноме нет».

По поводу дальнейшей судьбы премьер-министра Алексея Гончарука политолог сообщил, что он будет призван и далее «стягивать на себя весь негатив» от действий власти.

«Думаю, что Гончарук будет как зиц-председатель Фунт играть роль этакого «сорбента» во власти, который впитывает в себя весь негатив. По логике развития событий, Владимир Зеленский вынужден будет повесить на него все неудачи, сделав из него козла отпущения, — говорит Молчанов. — Впрочем, это не значит, что в отставку его отправят весной. Ведь на тот момент премьер еще не «впитает в себя» весь негатив. Власти необходимо еще «протащить» через Раду и правительство целый ряд непопулярных мер. Например, нужно принять скандальный закон об открытии рынка земли, еще более непопулярный Трудовой кодекс, законодательно утвердить масштабную приватизацию предприятий, пенсионную реформу и т. д.».

Эксперт предположил, что сегодня наблюдается очень тяжелая ситуация в экономике страны: объем производства стремительно падает, трудоспособное население сокращается на глазах, а мировая конъюнктура становится откровенно невыгодной для Украины.