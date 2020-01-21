У премьер-министра РФ будет девять замов

Москва, 21 января. Девять заместителей будет у премьер-министра России, в том числе один — первый. Об этом говорится в соответствующем указе российского президента Владимира Путина.

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал правительство страны. Новыми вице-премьерами стали Дмитрий Чернышенко, Андрей Белоусов, Марат Хуснулин, Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук.

15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, после чего объявил об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост был назначен уже бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Медведев занял пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.