Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом папарацци за вторжение в частную жизнь

Лондон, 21 января. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл пригрозили папарацци судебными тяжбами за вторжение в их частную жизнь. Об этом сообщает британский телеканал Sky со ссылкой на адвокатов королевской пары.

По информации СМИ, причиной жесткой реакции является фотографии Меган Маркл, снятые в общественном парке острова Ванкувер, где супруга принца Гарри прогуливалась с 8-месячным сыном Арчи и двумя собаками.

По утверждению адвокатов супружеской пары, снимки был сделаны без разрешения Маркл.

Более того, недовольство герцога и герцогини Сассекских вызывает поведение фотографов, которые круглосуточно дежурят возле резиденции пары, с помощью длиннофокусных камер пытаясь запечатлеть происходящее внутри.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что королева Великобритании Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские драгоценности, после отказа ее и принца Гарри от королевского статуса.

Меган Маркл удалось оставить у себя только обручальное кольцо с бриллиантами, которое ранее было в собственности матери принца Гарри принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от монарших регалий, чтобы получить возможность проживать в Северной Америке, где пара собирается создать благотворительную организацию. Сообщается, что окончательно статус принца Гарри и Меган Маркл изменится весной 2020 года.